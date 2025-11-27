疑假冒台人諷香港大火如101煙火！黃捷反擊

▲疑似境外網軍假冒台灣人，嘲諷香港宏福苑像101煙火，惹怒網友。（圖／擷取自黃捷社群）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔宏福苑昨發生嚴重火警，造成至少44人罹難，網路上卻出現疑似假冒台灣人的帳號，嘲諷香港大火像「101煙火」。對此，民進黨立委、台灣國會香港友好連線會長黃捷今日（27）日嚴正譴責這類刻意分化的極端帳號，強調其言論絕不代表台灣多數人。

黃捷表示，香港住宅區日前發生嚴重火警，造成44人罹難、逾兩百人失聯，消息令人無比心痛。

黃捷指出，作為台港友好連線會長，她必須提醒大家，近期網路上出現少數極端帳號，藉機嘲諷苦難、刻意離間台港情誼。她嚴正譴責這種行為，強調這並不代表台灣多數民意。

黃捷表示，這段時間她看到更多的是台灣朋友真摯的關心、祈福與支持，「這份溫暖，我相信香港人都能感受得到。」

黃捷最後誠摯為香港祈福、「天佑香港」，期望港人平安度過難關。

