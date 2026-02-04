疑假結婚又沒棄中國籍！綠委轟：學傅崐萁？

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（圖：黃俊凱攝影）

尚未放棄中國籍的中配民眾黨李貞秀昨宣誓就職立委，並稱她曾親赴中國申請放棄國籍但遭中方拒絕受理，如今又爆出假離婚疑慮。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今受訪時質疑，李貞秀是否是在學國民黨團總召傅崐萁當年的假離婚？創造更多法律的漏洞？她也質問立法院長韓國瑜，如何看待李貞秀委員有雙重國籍卻又就任？





陳培瑜質疑，擔任立委確實有非常多法治上的規定，不管是財產申報或對國家效忠的義務，但是她要提醒大家，有無可能李貞秀是在學國民黨團總召傅崐萁跟花蓮縣長徐榛蔚當年的假離婚。

廣告 廣告





「假離婚可以製造出非常多法律的漏洞！」陳培瑜續指，不敢確定李貞秀是不是明知自己在「國籍法」上已是犯法了，所以在擔任民眾黨提名不分區時，就順便一起假離婚，創造更多法律的漏洞，國人對李貞秀的疑問，要請李貞秀委員自己回答，她到底是不是假離婚。





陳培瑜怒斥，李貞秀是什麼時候去申請放棄中國國籍的？連寫都不寫，李貞秀、陳智菡、民眾黨是把台灣人當成眼睛瞎了？以為台灣人真的看不懂嗎。





她批評，李自稱沒有中國護照，那當時是怎麼從中國離開到台灣結婚生子的？這非常地荒謬，李貞秀一邊說只有「中華人民共和國的國籍」，一邊卻說只有台灣護照，相關資料又不正確，李貞秀就是騙上加騙，就是最大的詐騙集團。





陳培瑜提到，立委都要交有關國籍法相關規定的回覆書，給韓國瑜、給立法院人事處，所以韓國瑜隨便發一個公文稱「宣誓完成就算是成功就任」。





陳培瑜認為，若李貞秀沒有交出證明，沒辦法證明她到職以前已放棄外國籍，是不應該讓她就任的。只有韓國瑜立院秘書長周萬來可以做出解職的裁處，請問韓國瑜，如何看待李貞秀委員有雙重國籍卻又就任？」