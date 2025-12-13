疑假車禍撲撞白車被識破 第2次慘被黑車撞飛

台南市 / 綜合報導

台南街頭出現疑似假車禍真碰撞戲碼！一名女子11日晚間10點多，突然跑到民生路的車道上，看到車子經過衝上前自撞倒地，假車禍的拙劣手法遭駕駛人識破，接著她又往另一輛車靠過去，結果這回就沒那麼幸運，人被撞上，受傷送醫。警方初步調查，28歲的侯姓女子當晚先在酒吧消費，沒想到酒後竟出現脫序行為，而這舉動也已經違反道交法，可罰500元。

穿了一身黑的女子往車道走過去，就在路中央蹲了下來，然後一輛白色休旅車，駕駛發現，幾公尺前就立即閃避，接著後面又來了一輛白轎車，開車的也是看到了她馬上減速，而女子突然起身，往車頭衝了過去，自撞後倒了下來，白色轎車駕駛車上所有乘客都下車查看，看到她躺在車頭下，幾個人就這樣看著，看她還要演多久。

而女子自覺被識破，隨即安然無恙的站了起來，還疑似罵了駕駛，甚至出手推她，就在這個時候，她又看到有車子要經過，馬上一個箭步靠了過去，沒想到這一次真的被撞，整個人碰車後倒地。

12月11日深夜10點47分，台南中西區民生路二段上，這起疑似假車禍事件，當時女子是在路邊，一間知名酒吧消費，事後酒吧工作人員都很驚訝，酒吧工作人員說：「很瞎啊，因為她其實也很常來店裡面喝酒，然後蹭客人的酒，我們也會覺得滿困擾的。」

而第一輛白轎車，駕駛跟乘客也剛好是，要去酒吧消費的客人，也想不到會遇上這樣的事，後續警方獲報趕到，協助女子送醫，台南市海安派出所副所長王志宏說：「28歲侯女疑似飲酒後不勝酒力蹲在道路。」

28歲女子，疑似喝醉酒後，上演假車禍戲碼，還好只是皮肉傷，警方提醒，像女子這樣的行為，除了違反道交條例，會被開單罰款500元之外，如果撞出傷亡，恐怕後悔莫及。

