疑偷吃染性病「垂直感染胎兒」 遭妻猛打62巴掌不敢回擊！畫面遭瘋傳

男子遭女子打62巴掌，全程低頭不敢回擊。圖／翻攝畫面

近期中國社群瘋傳一部影片，當中見一名男子遭女子打62巴掌，仔細聽對話內容，疑似男子在外發生性行為，意外感染性病後，女子也間接被感染，如今女子懷孕，胎兒連帶受到影響，經詢問意願，男子稱「不想留下孩子」，遭網友謾罵。

中國近日流傳一部影片，指出在江蘇醫院看到一名女子打男子62巴掌，其中自另一視角的影片聽見，女方質問男子是否在外發生性行為，疑似因女子懷孕後發現感染性病，就連胎兒也受到影響，向男方追問，才發現男子偷吃得性病所致。

廣告 廣告

男子遭女子打62巴掌，全程低頭不敢回擊。圖／翻攝畫面

網友拍下影片並分享社群，遭眼尖網友觀察發現，女方在問話時，男方全程低頭、小聲應答，對於女子不斷打巴掌，男子也不敢回擊，2人就這樣面向窗外，顯現低氣壓籠罩；畫面曝光，網友也紛紛回應「踹了他的心都有，別說打擊巴掌了」、「判刑吧」、「男人，不是不可以有七情六慾，但也要摸摸自己的良心。」猜測若為母嬰傳播，應感染愛滋病。

一派網友指出，「如果孩子出生就帶病，你們能考慮以後他的感受嗎」，認為男子不希望留住孩子相當殘忍，而「出生了一輩子就得陪他受苦」，直言「這種人不配有孩子」、「拜託潔身自愛」、「算甚麼男人」引發關注。



回到原文

更多鏡報報導

泰國大選將近！他提政見「和外星人結婚、1妻4夫」是認真的

繁殖場推馬年限定「蟑螂特調咖啡」！把活體搗成醬...口感神似椰果

暢銷書《漢娜的遺言》作者遭爆外遇！慘淪藥局打工仔 本人打破沉默揭心聲

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」