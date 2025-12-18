疑偷排汙水！基隆暖暖溪出現大量白色泡沫 環保局急拉攔油索

今日上午位於上游處的暖暖溪卻突然出現許多白色不明泡沫。（翻攝畫面）

基隆河八堵抽水站上月27日才發生油汙染事件，造成基隆、汐止逾18萬自來水用水戶受影響，今日上午位於上游處的暖暖溪卻突然出現許多白色不明泡沫，議員連恩典趕至現場，立即通知自來水公司，目前已停止八堵抽水站取水改換新山水庫供水。

民眾今（18日）7時許發現暖暖溪出現大量白色泡沫，從岸邊排出，懷疑有人偷排或傾倒，暖暖溪上均為白色泡沫！連恩典獲報後趕至現場，聲稱水源橋下的暖暖溪發現大量白色泡沫的汙染物，懷疑是從管線排出，憂心汙染物順流而下，影響八堵抽水站取水安全。

環保局人員已到場處理，並於溪流設置攔油索，防止不明汙染物往下游擴散，擔心又流到八堵抽水站造成汙染；自來水公司人員也同步到場了解狀況。連恩典表示，鑑於上月才發生油汙事件，相關單位應審慎應對，必要時應立即停止抽取基隆河原水，以確保民眾用水安全。

