疑債務糾紛飛車追逐 高市警查獲5人起出瓦斯槍刀毒

（中央社記者張已亷高雄22日電）熊姓男子與劉姓友人因債務糾紛昨天相約高雄左營區談判未果，兩部車展開追逐，劉男載3人車輛遭熊男擦撞後自撞，後續被警方查扣瓦斯槍、K他命等；熊男則被起出開山刀，全案依公共危險等罪嫌偵辦。

高雄市警察局左營分局員警說明，20歲熊男與劉男為朋友關係，熊男曾借新台幣40萬元給劉男，因劉男未返還，雙方昨天晚間相約緯六路附近談判未果，兩部車輛疑因債務糾紛展開追逐。

警方表示，劉男駕駛車輛並載其他3名乘客，疑遭熊男開車擦撞，熊男逃逸而劉男隨後在緯九路與路旁小貨車發生碰撞後再自撞路樹；經警方查處，當場在劉男駕駛車輛內查扣1支瓦斯槍、K他命及現金9萬7700元，後續於緯六路與海富路口攔查熊男車輛，車內起出1把開山刀。

警方指出，5人均被查獲到案，現場違禁物品已依法查扣，全案將依涉犯公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦，至於確切交通事故肇因，將由交通警察大隊分析釐清。（編輯：陳仁華）1150122