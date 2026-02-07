即時中心／連國程報導

桃園一名47歲鄭姓男子疑似因為與49歲的張姓男子發生債務糾紛，竟夥同另外8名青少年當街擄走張男一家3口，目擊民眾嚇得趕緊報案，警方出動攔截圍捕，不到1小時就成功3名人質，將鄭男等9人依照妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

事發於本月2日下午2時許，目擊民眾表示，當時有台小客車停靠在中壢區中園路，車上坐了3人，隨後有2台小客車及1輛廂型車靠近，約10名青少年陸續下車後，竟當街將3人分別強押上車，隨後離去。警方表示，鄭男認為張男欠債不還，遂夥同另外8嫌前往討債，於張男外出駕駛自小客車時，鄭男等9嫌分別搭乘3輛車，將張男攔停，並將張男與其妻及女兒等3人強押上車。



警方獲報後，兵分多路，依照行車動線展開攔截圍捕，先於平鎮區攔獲廂型車救出張男的妻子及女兒，被害人向警方表示，張男遭另一台廂型車帶往平鎮區忠孝路一處民宅限制行動。警方鎖定地點後，隨即前往張男被限制行動之民宅，查獲鄭男等8名嫌犯並順利救出張男，全案依妨害自由、傷害等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

原文出處：快新聞／疑債務糾紛 桃園一家3口竟當街遭擄！警方火速攔截救人

