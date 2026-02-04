疑債務糾紛! 高雄民宅遭"球棒隊"闖入暴打住戶

南部中心／陳家祥、陳姵妡 高雄市報導

凌晨兩點多，高雄三民區一處民宅，驚傳遭"球棒隊"闖入施暴。多名男子手持球棒，闖進屋內對住戶就是一陣狂毆，接著駕車逃逸，警方初步調查，疑似是因為債務糾紛引發的衝突，目前警方也擴大調閱監視器，全力追緝這幫惡煞。





疑為妻子討債闖高雄民宅 「球棒隊」暴打住戶後駕車逃逸

高雄三民區一處民宅，驚傳遭"球棒隊"闖入討債施暴。（圖／民視新聞）

一群惡煞，手持球棒，來到三民區這處民宅，闖進屋內對住戶，就是一陣狂毆。現場地上留有血跡，拖鞋散落，還嚇壞隔壁店家的客人。目擊民眾：「他們10個直接拿棒球棒好恐怖，這裡被砸得不夠跑去那邊砸，看那個轎車好像要撞他們，他們就趕快閃，然後就10幾個人打打完之後一直追，然後又有人因為受傷啊他就趕快跑，然後他們就追著他打就追著他打。」目擊民眾：「有10到12人那個地方，從那邊巷子進來，在路上在門口這邊打，打完就走，看了會很怕。」

疑為妻子討債闖高雄民宅 「球棒隊」暴打住戶後駕車逃逸

警方初步釐清，暴力事件的導火線，是因為24歲洪男跟一名蘇女有金錢糾紛，導致被害人父子，手腳嚴重擦挫傷。（圖／民視新聞）





案發在三民區灣中街上一間民宅，凌晨2點多，突然衝來多人手持球棒，對裡面住戶就是一陣暴打，場面混亂。警方獲報前往，但施暴的一群人，早已駕車逃離現場。警方初步釐清，暴力事件的導火線，是因為24歲洪男跟一名蘇女有金錢糾紛，導致被害人父子，手腳嚴重擦挫傷。高市警三民二分局偵查隊隊長吳銘雄：「警方到場時雙方均已離開，經了解因洪男與蘇女，有債務上糾紛，蘇女丈夫不滿對方積欠債務，遂夥同五名同夥持棍棒至上述地點，與洪男等四人發生肢體衝突後，駕車逃逸並造成洪男等四人手腳擦挫傷，經本分局擴大調閱監視器，並已掌握特定犯嫌。」為了替妻子討幾萬塊債務，"球棒隊"深夜到民宅上演大亂鬥，警方擴大調閱監視器，全力追緝這幫惡煞。





