疑債務糾紛2男當街逞凶傷人 依傷害罪嫌偵辦

為了債務糾紛竟當街逞凶打人！桃園市一名曾姓男子疑似和朱姓男子有財務糾紛，便夥同友人拿辣椒水及棍棒攻擊朱姓男子，造成對方額頭撕裂傷。

從監視器畫面中可以看到，今(5)日凌晨，曾姓男子和友人在巷弄裡竊竊私語，接著兩人三步併兩步，快步離開，前往攻擊被害人，警方獲報趕到現場，發現受傷的被害人，他表示要對朱姓男子等人提告，但否認有債務糾紛，也不認識對方，事後警方將動手的同夥帶回派出所，同時通知曾姓男子到案說明，全案依傷害罪嫌偵辦。

