疑債務糾紛2車追逐自撞 警查獲車內藏槍毒

高雄左營緯六路，昨(21)日晚間10點多，一輛白色轎車，遭到黑色轎車擦撞，民眾向警方報案後，員警到場卻不見兩車蹤影，後續找到白色車輛時，駕駛不願停車，卻高速逃逸，直到撞上路旁貨車及草叢後，才停了下來。警方上前，在白色轎車上逮捕了4人，同時起獲毒品及槍枝；至於黑色車輛，則是車內藏有利刃，雙方疑似有債務糾紛，才會在大街上有擦撞行為。詳細肇因待釐清，目前5人則被依照公共危險及毒品罪嫌移送法辦。

深夜街道上突然一輛白色轎車，高速撞上貨車車頭後，接著朝對象路邊草叢而去，揚起大量煙塵，緊追在後的員警衝上前，將車上4人給攔下，乘客駕駛被攔下後，上銬逮捕，因為車內還查獲毒品及槍枝。

原來21日晚間，他們在左營區緯六路一帶，疑似因債務糾紛，遭另一輛，黑色轎車衝撞，目擊民眾通報後，白色轎車卻不願停車受檢，導致擦撞意外發生。

左營派出所所長楊智琄說：「擦撞路旁自小貨車後自撞路樹，警方迅速以優勢警力控制車上4人，於車內查扣瓦斯槍毒品及現金，後續將依違反公共危險，毒品危害防制條例，妨害秩序等罪嫌移送偵辦。」

除了白色車輛，後續警方也攔查到，駕駛黑色轎車的，20歲熊姓男駕駛，並起獲利刃一把，後續5人，也被依照違反公共危險及毒品危害防制條例，依法送辦。

