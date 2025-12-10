南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導

高雄命案，1名呂姓男子，跟一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，今天（12月10日）持刀前往討回3萬元時，跟老闆娘發生口角，竟然持刀行兇，老闆娘送醫不治，兇嫌一度還持刀，恐嚇報案民眾，躲進一間娃娃機店，最後被警方逮捕，狼狽落網。





疑兒子債務糾紛！ 檳榔攤老闆娘遭殺害 嫌犯落網

呂姓男子，跟一家檳榔攤老闆娘的兒子，疑有債務糾紛，持刀討債竟傷害檳榔攤老闆娘。（圖／民視新聞）

監視器拍下男子身影，看起來神色從容，沒想到他居然是砍人之後，準備要離開。目擊民眾：「我想說阿桑怎麼會這時間在喊救命，開鐵門起來我手機拿起來，看到他拿刀子馬上錄影，他跑去那邊我馬上報案。」目擊民眾透露，當時聽到老闆娘在喊救命，覺得奇怪上前查看，沒想到竟看到兇嫌刺傷老闆娘，民眾協助報警後，兇嫌還一度想繞回來行兇。目擊民眾：「要殺我他還要殺我，我跑來這邊，他追不到就轉頭走了，阿桑的人很好，（她做生意多久）幾十年了。」其他鄰居：「老闆娘人很好，她兒子人也是蠻客氣，蠻有禮貌的，有時候會在那邊喝酒，交往或許有點複雜。」

據了解，兇嫌疑似跟檳榔攤老闆娘的兒子在外有債務糾紛，兇嫌持刀前往討3萬元，跟老闆娘起口角後砍傷她胸部及肩部，老闆娘大聲呼救，呂嫌眼見有人報警，鑽入巷弄，在附近的一間娃娃機店躲藏，被警方當場逮捕。一開始還想裝傻，但鞋子上的血跡讓他露了餡。高市警鳳山分局副分局長陳永豐：「呂姓男子與林姓男子之間，有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，造成王婦身中刀傷。」被砍重傷老闆娘，經緊急送醫後，仍因傷重不治，而兇嫌已經火速被逮捕歸案，為何行兇殺人，還等檢警進一步釐清。

