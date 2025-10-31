疑內輪差視線死角！桃園垃圾車擦撞女騎士、無生命徵象急送醫
桃園市新屋區中山東路一段昨（30）日傍晚發生嚴重車禍，一輛環保局清潔車在右轉時與同向機車發生碰撞，導致57歲羅姓女騎士卡在車底，當場意識模糊且生命徵象不穩，緊急送醫搶救。初步調查顯示，事故可能是垃圾車轉彎時的內輪差及視線死角所致。
事發於昨日下午5時30分許，桃園市環保局一輛清潔車正在新屋區中山東路一段執行垃圾清運勤務。48歲朱姓駕駛行經中山東路一段156巷時準備右轉，不慎與同向騎乘機車的57歲羅姓女騎士發生碰撞，導致羅女被卡在清潔車右後輪下。
新屋消防分隊獲報後立即趕赴現場協助脫困，發現羅女已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，意識模糊且生命徵象極不穩定。消防人員檢視傷勢後發現，羅女右小腿有8x3公分的撕裂傷及右大腿骨折，救護人員立即為其清洗傷口並包紮止血，隨後緊急送往聯新國際醫院急救。
由於傷勢嚴重，羅女後續被轉送至林口長庚醫院加護病房繼續接受治療。據醫院最新消息，羅女已初步恢復意識，但仍有生命危險，目前仍在積極治療中。
楊梅警方表示，初步調查顯示，此次事故可能是清潔車轉彎時的內輪差與視線死角所導致，但確切肇事原因仍待進一步調查釐清。桃園市環境管理處指出，事故發生後，現場同仁立即報警並呼叫救護車，同時調派其他垃圾車接續勤務，並在第一時間前往醫院探視傷者，後續將持續關心羅女傷勢，提供必要的協助。
