疑內鬼洩密！日男攜1.9億現金搭機「二度遭搶」 被捕男正是報案人之一

日本與香港警方正聯手調查多宗涉及巨額現金運輸的搶劫案件。

日本與香港警方正聯手調查多宗涉及巨額現金運輸的搶劫案件。調查顯示，犯罪集團疑似事先掌握押運情報，並在同一名幕後「指揮者」的操控下，於日本東京及香港多地發動攻擊。

根據外媒報導，今年1月30日凌晨，東京羽田機場停車場發生一起搶劫未遂案，包括一名50多歲男子在內的四人，準備將約1.9億日圓現金（約3800萬元新台幣）運往海外時，遭一輛懸掛假車牌的白色轎車逼近，車內四名男子疑似噴灑刺激性液體企圖搶劫，未能得手後逃離現場。警方指出，嫌犯在押運人員抵達機場不久後即現身，行動顯示事前經過精密部署。

約在羽田事件發生前兩個半小時，東京上野地區亦發生類似案件。七名攜帶超過4億日圓、計劃前往香港的男子遭到襲擊，現金被搶走。東京警視廳根據作案手法研判，兩案高度相關，且犯罪集團可能早已掌握現金運輸行程。

羽田事件後，其中兩名男子仍離境前往香港。不料抵港後，在市中心一家外幣兌換店附近，兩人於與委託運送現金的日本公司總裁通話期間，再度遭到襲擊，一個裝有約5100萬日圓現金的背包被搶走。警方指出，該名公司總裁正是指示運送現金的委託人。

香港警方隨後展開調查，並於機場及市區多地拘捕六名年齡介乎23至52歲的嫌疑人，包括三名日本人，以及來自中國內地與香港的男女。警方透露，其中一名被捕的日本男子，正是最初報案稱遭搶劫的兩人之一，其供詞前後矛盾，經調查後證實其長期向犯罪團夥洩露行動資訊，涉嫌內鬼角色而被捕。

警方亦指出，涉案日本人從事貴金屬交易，原計劃將大量日圓兌換成港幣後購買商品。部分被盜現金已遭兌換成其他貨幣，目前約追回1100萬日圓。

東京警視廳表示，正針對是否因內部情報外洩導致多起押運人員成為攻擊目標展開深入調查，並不排除所有案件均由不同成員在同一幕後指揮下犯案。香港警方亦已確認將與日本警方展開跨境合作，釐清案件全貌及犯罪集團結構。警方強調，案件仍在調查中，不排除有更多涉案人士被捕。



i-dle舒華暴瘦「法令紋明顯」 為減肥不吃東西「一吃生章魚出事了」