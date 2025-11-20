疑分心滑手機導致客輪觸礁 韓國海岸警衛隊逮捕大副及舵手

韓國客輪「皇后澤努比亞2號」19日晚間驚傳觸礁，韓國海岸警衛隊今（20）日上午召開記者會表示，已逮捕客輪的大副和印尼籍舵手，原因是該船在事故發生時，負責領航的大副疑似正在滑手機，導致船隻偏離航線。

韓國客輪 「皇后澤努比亞2號」19日觸礁， 海岸警衛隊已逮捕該船的大副及舵手。（圖／路透社）

據韓聯社報導，木浦海岸警衛隊的初步調查結果，這艘從濟州島駛往木浦的大型客輪在狹窄航道內使用自動駕駛系統時偏離了航線，最終撞上了無人島。海岸警衛隊表示：「當時負責該船的大副最初聲稱船隻出現故障，但我們已獲得證詞，證實他當時正在滑手機。」

調查還發現，這個疏忽導致自動駕駛系統在通常需要手動操控的航段，錯過了必要的航向調整。更嚴重的是，依照法規規定，船長必須在狹窄航道內值守，但事發時他已不在駕駛室，違反了相關規定。

韓國海岸警衛隊以存在銷毀證據和潛逃風險為由，逮捕了該船的大副和印尼籍舵手。同時，大副的手機也將被沒收進行法證分析，以進一步確認事故發生時的具體情況。至於船長的責任，調查人員將進一步調查。

除了人為因素外，調查人員也正在分析包括航行資料記錄器、自動駕駛儀和監視器錄影在內的其他數據，以全面了解事故發生的原因和過程。海岸警衛隊表示，雖然目前未發現船體有明顯問題，但計劃於今天下午與韓國船級社的兩名官員和韓國國家法證服務中心的三名官員一同進行現場檢查，以便進行更詳細的分析。

