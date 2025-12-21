疑分心肇禍！休旅車連撞2車翻 駕駛抱愛犬脫困

彰化縣 / 綜合報導

彰化溪湖昨(20)日下午，有一名男子開車行駛在道路上，但車子嚴重偏離車道，最後撞上兩輛路邊停車，男子開的休旅車當場翻覆，巨大的碰撞聲引來附近民眾注意，警消獲報後趕到現場，幸好男子已經抱著車內的愛犬一起脫困，只有臉部跟身體擦挫傷，沒有生命危險，疑似是因為開車分心才導致車禍發生。

白色休旅車開在道路外側車道，當下右車輪，已經壓在白線上，車輛明顯偏移，果然往前開到有路邊停車的地方，馬上撞到路邊轎車，後車行車紀錄器拍下，白色休旅車車頭90度往右偏，車身往上傾斜整輛翻車。

休旅車四輪朝天，車燈還不斷閃爍，一旁總共有兩輛轎車無故被波及，後方這輛車右前車輪懸在空中，差點被撞落到下方的空地，還好車子裡面都沒有人。

救護車抵達現場，白色休旅車駕駛已經自行脫困，手上抱著一隻狗，站在路邊等待救援。目擊民眾說：「抱著一隻小狗，本來是出不來，民眾幫他開門出來，因為翻車。」溪湖消防分隊長陳錦龍說：「主述是臉部有撕裂傷，意識清楚，救護人員給予包紮止血。」

車禍發生在彰化溪湖20日下午，警方調查肇事的是50歲吳姓男子，幸好人意識清楚，沒有生命危險，但怎麼會越開越偏，警方說可能是分心導致。溪湖分局交通分隊長洪健傑說：「因分心向右偏移車道，擦撞路旁停車之B車及C車。」

開車連撞路邊兩輛車，連自己的車子都撞到翻車，後續賠償責任還有待釐清，但分心原因跟吳姓男子手中抱著的愛犬，有沒有關係，詳細肇因警方持續釐清。

