德國國會大廈 圖：取自維基百科 by Matthew Field 版權規定:GFDL 1.2

[Newtalk新聞] 德國國會周三（5日）針對德意志另類選擇黨（Alternative für Deutschland）涉嫌利用國會調查權，蒐集德國軍方情報並交付俄羅斯等問題展開激辯。

《明鏡》（Der Spiegel）報導，德國圖林根邦內政部長於十月提出指控，認為德意志另類選擇黨濫用議會調查權，蓄意監視關鍵基礎設施，其目的或許是替克里姆林宮充當情蒐。儘管該極右翼政黨憤慨否認這些指控，相關的辯論卻愈演愈烈。

昨（5）日，德國選擇黨再次否認這些指控，並怒斥「簡直荒謬」，但聯邦眾議院仍對此激烈攻防。

執政聯盟中的社民黨（SPD）和基督民主聯盟／基督社會聯盟（CDU/CSU）要求進行此次調查，調查題目為：「德意志選擇黨與俄羅斯的關係對德國安全利益的影響」。

負責監督德國情報機構的議會監督委員會主席基民盟議員亨里希曼（Marc Henrichmann）在調查開始時，列舉幾個他認為可疑的政府問詢。該黨曾詢問過有關發電廠、無人機和基礎設施的問題。 「一個敵對國家難道不想知道其敵人的這些情況嗎？」

為了說明德國選擇黨與俄羅斯的所謂聯繫，亨里希曼也提到了一名因與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的宣傳人員關係密切，而被拒絕發放議會通行證的德國選擇黨工作人員。亨里希曼斷言，德國選擇黨內部「至少有一個親俄的潛伏小組」。這位基民盟政治家總結道：「對普丁來說，有德國選擇黨在德國國會，真是太幸運了。」

「我們正在捍衛我們的民主，對抗他們。他們必將失敗。」

德國聯邦議院國防委員會主席在接受《明鏡周刊》採訪時表示：「很明顯，德國選擇黨議會黨團正在提交大量系統性關聯且非常詳細的關於德國聯邦國防軍軍事能力及其能力差距的調查。」

德國選擇黨外交政策發言人弗羅恩邁爾（Markus Frohnmaier）則出面辯護。他駁斥了執政聯盟各黨的指控，稱其為「捏造的指控」。他聲稱，這些指控旨在轉移人們對基民盟／基社盟「極度不受歡迎」的注意力。

《明鏡》報導指出，德國選擇黨與俄羅斯的密切聯繫顯而易見。就在昨日，還有消息指出，德國另類選擇黨兩名聯邦議院議員柯特雷（Steffen Kotré）和羅特富斯（Rainer Rothfuß）計劃近期訪問俄羅斯。

該黨外交政策發言人弗羅恩邁爾本人，最近也因計劃訪問莫斯科而受到抨擊。該黨歐洲議會議員比斯特龍（Petr Bystron）目前因涉嫌洗錢和受賄正在接受調查。據悉，他曾從一個親俄網站收受金錢。

