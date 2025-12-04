疑前員工！ 賊熟門熟路闖公司抱走保險箱 業者損失百萬

桃園市 / 綜合報導

在桃園市有間借貸公司，日前發生一起竊盜事件，一名頭戴安全帽的男子，趁半夜潛進公司裡。不只熟門熟路從信箱拿鑰匙開鐵門進入，還知道保險箱放在電腦桌下，雖然沒有找到保險箱磁扣，但他直接把整個保險箱抱走，偷走裡面的現金、手機和帳本等。業者估計損失約百萬元，也懷疑是熟人所為。而警方也已經鎖定特定嫌犯，積極偵辦中。

男子戴著安全帽，在電腦桌上雙手並用左翻右找，不只仔細搜桌面，還蹲下身體繼續找，只花約70秒就找到保險箱，還小心翼翼抱在懷中，而他不是主人而是小偷，借貸公司員工蘇翊安說：「非常荒謬，我們保險箱裡面有80到100萬現金，然後加一部手機，還有一些作帳的筆記本。」

竊賊一光顧損失約百萬元，失竊的是桃園一家借貸公司，員工透露偷竊的男子熟門熟路，借貸公司員工蘇翊安說：「因為我們鐵門(鑰匙)，基本上都是放外面的信箱裡面，然後他就直接打開鐵門，直接進來行竊。」1日凌晨先騎機車在附近繞了兩三圈，確認公司內沒有人後，就直接從信箱拿鑰匙開鐵門進入，明顯知道鑰匙放在哪，雖然一開始找不到保險箱磁扣，但他沒放棄，直接把整個保險箱偷走放上機車，再回到店門口關上鐵門後騎車逃逸。借貸公司員工蘇翊安說：「依照那個體型，然後做法，我們就懷疑說是，有人指使的，或是前員工。」

桃園市警桃園分局小檜溪派出所副所長陳振榮說：「經調查研判係熟人所為，目前已鎖定嫌犯身分，將積極查緝到案，另加強周邊防竊勤務巡邏，確保民眾財產安全。」男子得手後撬開保險箱，把東西拿走後就把空箱丟在，距離失竊點約1.8公里的地方，而警方已經鎖定特定嫌犯，目前正積極偵辦中。

原始連結







