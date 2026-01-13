疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困

中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！





苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞

恐怖情人前男友追撞前女友。

透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！

恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！

連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞

