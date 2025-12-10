疑前車車門沒關好釀禍! 高雄停車塔驚見汽車"四腳朝天"

南部中心／劉安晉、莊舒婷 高雄市報導

高雄一棟12層高住宅大樓的汽車停車塔，發生摔車意外，一輛轎車不明原因慘摔，車身四腳朝天卡在車塔的出入口，路過民眾驚呆，直呼太扯了，實際詢問維修廠商得知，疑似是前一台車的車門沒有關好，才會釀禍，慶幸的是車內並沒有人，因此沒有人員受傷。





疑前車車門沒關好釀禍！ 高雄停車塔驚見汽車翻落「四腳朝天」

高雄三民一處汽車塔發生墜車意外，還好當時沒人在車內。（圖／民視新聞）









汽車停車塔的門被打開，但裡頭的車輛，居然車輪朝上，近90度側翻，這景象讓路過民眾真的驚呆。聲源：目擊民眾：「這是這是什麼狀況。」到底發生什麼事情，實際來到位在高雄三民區的這一處停車塔看看，只見門上已經張貼了車塔故障暫停使用的公告，而轎車也還卡在裡面動彈不得。目擊者：「整個車子傾斜車台板也掉下來，看起來好像是支撐車台板的那個支架斷裂。」住戶vs.記者：「停車塔壞掉你們之前有遇過嗎，會啊機械車位機械這種東西，一定會有故障的時候啊。」住戶vs.記者：「剛好就是發生了這樣的事情，大家都不願意啊，所以你的車子是卡在上面下不來對對對。」

汽車整台車四腳朝天卡在塔內，目擊民眾見狀驚呆直呼太扯。（圖／民視新聞）









很多住戶的車輛目前通通受困在內，有人只好改成走路上班，根據了解。這棟大樓有12層樓，可以停38輛車，汽車塔已經使用了近30年，所幸事發當時駕駛已經離開現場，車裡並沒有人。高市警三民二分局鼎山所副所長林金桂：「現場無人受傷，後續將由停車塔保養廠商及車主，協調賠償及修復事宜。」維修廠商主任林先生：「墜落的那個是被害者啦，前一個車主他停好車的時候，他沒有把門關好，變成他上升到那個掉下來那個車的，車板的位置的時候，他的門就突然打開了，把那個板子勾，勾到之後整個板子直接跟車子一起摔下來，肇事的那個車輛他的整個駕駛座的門，全部都被擠爛了，它卡在第二層的車板那個地方。」一度以為是單純的機械故障，不過實際求證後得知，疑似是前一台車沒有關好車門才會導致後續問題，提醒大家使用機械車位或是停車塔，務必小心再小心，以免一個疏忽，釀成大禍。

