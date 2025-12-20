疑剎車不及4車連撞！ 轎車車尾撞扁 懷孕6月孕婦送醫

彰化縣 / 綜合報導

彰化市發生4車連環追撞事故，1輛貨車疑似剎車不及，追撞前方停等紅燈的3部車輛，由於撞擊力道猛烈，其中1輛轎車的車頭和車尾嚴重擠壓，排氣管也掉落，而車上3名女性乘客都受傷，其中包括1名懷孕6個多月的孕婦被緊急送醫，幸好腹中胎兒安然無恙。

交叉路口，一輛小貨車、大型重機和黑色轎車停下來等紅燈，下一秒一輛貨車疾駛而來，疑似剎車不及，追撞前方3部車輛，撞擊力道猛烈，黑色轎車被撞得往前推擠，車頭和車尾嚴重擠壓變形，另一名重機騎士被波及，差點跌倒。

救護車趕到現場，黑色轎車上3名女性乘客受傷，其中還有一名懷孕6個多月的孕婦，車禍發生當下受到衝擊，身體不適，被救護人員攙扶上救護車，彰化東區消防分隊小隊長蕭俊雄說：「到達現場有3名患者，其中有一名是孕婦，主訴頭暈。」

車禍發生在昨(19)日下午，還好4部車輛的駕駛都沒有受傷，警方調查，他們都沒有喝酒，彰化交通分隊長翁維辰說：「因剎車不及，而不慎追撞前方的自小客車，而遭追撞的自小客車，又陸續推撞大型重機車，及另外一部貨車。」

被追撞的轎車，車窗玻璃和保險桿碎裂，後車箱幾乎被撞扁，而大型重機和小貨車，車體也受損，幸好車禍只有3人受到輕傷，車禍原因和肇事責任，警方還在釐清。

