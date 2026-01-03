疑剎車故障自撞！ 500萬跑車自撞...車頭全毀

新北市 / 綜合報導

今(3)日上午8點多，北宜公路45.6公里處，1輛要價500多萬的蓮花跑車，疑似因為剎車故障自撞，車頭撞爛、輪胎撞飛，引發不少來往車輛側目。開車的賴姓駕駛是台灣自創服飾品牌二代，當時和朋友要去宜蘭，沒想到發生自撞車禍，所幸只有頸部拉傷，沒有生命危險。

騎士經過蜿蜒山路，前面突然出現故障標示，一輛寶藍色跑車橫停在路上，一旁人員揮手，急忙提醒其他車輛閃避，騎近一看，跑車打起雙黃燈車頭嚴重毀損，從另個角度看，跑引擎蓋幾乎整片撞到擋風玻璃，車主和友人站在路邊幫忙指引，警方獲報到場擺放三角錐。

超跑車頭右前葉子板全被撞爛，零件裸露在外，連車輪都被撞飛， ，新北市新店分局坪林派出所長陳登進說：「因為機械故障導致ABS鎖死而自撞護欄，該名男子無生命危險頸部拉傷。」

這起車禍發生在，今日早上八點多，北宜公路45.6公里處，自撞的車主來頭不小，50歲的賴姓車主，是台灣自創服飾品牌二代，在自家公司擔任執行總監，和朋友一共三輛車要去宜蘭，疑似因為剎車故障自撞頸部拉傷送醫。

流線外型搭配鮮豔配色，這輛蓮花Emira，新車價要價5百多萬，最大馬力來到365匹，零百加速只要4.4秒，但車重僅一千四百多公斤，汽車達人黃春林說：「相對的話它的重量是比較輕的，所以這個車子在行駛在山路的時候，又是北宜公路又九彎十八拐，地上又比較潮濕，或是說你速度太快，失控的機率會相當的高。」

開跑車跑山路，就算非常熟悉道路或車輛性能，但天氣及路況難以掌握，還是小心謹慎為上策。

