疑剛參加完告別式…桃園轎車突逆向撞聯結車「幾乎全毀」 1死3命危2輕傷

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桃園市新屋區中山西路二段今上午發生一起重大死亡車禍。（翻攝畫面）

桃園市新屋區中山西路二段今（10日）上午發生一起重大死亡車禍，1輛載有多名乘客的白色轎車疑似剛參加完告別式返程途中，不明原因突然跨越雙黃線逆向行駛，與對向正常行駛的聯結車發生正面猛烈碰撞。強大撞擊力道導致轎車車頭嚴重潰縮，車頂更被整片掀開撕裂，車體幾乎全毀，現場一片狼藉，造成1人當場死亡、3人失去生命跡象，另有2人輕傷送醫。

事故發生在今天上午11時58分，警消接獲Apple Watch自動偵測重大撞擊後發出的緊急通報，立即派遣消防車5輛、救護車12輛及消防人員38名前往救援。消防人員抵達現場時，發現轎車內多名乘客受困，隨即動用破壞器材切割變形車體，爭分奪秒搶救傷者。

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經消防局初步統計，事故共造成6人傷亡。其中，60歲女性轎車駕駛因傷勢過重，現場已明顯死亡，未送醫；另外車內3名乘客，包括2名約60歲女性及1名約50歲男性，被救出時均已失去呼吸心跳（OHCA），分別送往怡仁醫院、天成醫院楊梅院區及衛福部桃園醫院新屋分院搶救。副駕駛座1名約60歲女性則僅受肢體擦挫傷，意識清楚送醫治療；35歲聯結車駕駛也受到輕傷，經送醫後無生命危險。

警方調閱聯結車行車紀錄器畫面發現，事發前白色轎車原本行駛在同向車道，卻突然跨越槽化線及雙黃線逆向衝出，幾乎以正面角度撞上迎面而來的聯結車。猛烈撞擊後，轎車再失控衝向路旁建築圍牆才停下，整輛車嚴重變形，車頂遭撕裂掀飛，現場畫面相當駭人。

目前警方已著手調查轎車為何突然逆向行駛，至於是否涉及駕駛身體狀況、機械故障或其他因素，仍有待進一步鑑識與調查釐清。

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