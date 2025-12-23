疑勞資糾紛起爭執！男公車喊「丟手榴彈」引恐慌遭警送辦

新北市三芝區驚傳公車恐嚇事件，有乘客聽見一名男乘客疑似說出「要殺人」的言論，嚇得乘客趕緊報案，警方不敢大意，全副武裝手持盾牌趕往將公車攔下，上車調查這名男子身分。經查，他並沒有攜帶危險物品，但在電話中說出敏感字眼，因此警方還是將他依法移送。

事發在22號下午5點多，一輛淡水往基隆方向的客運上，有民眾報警稱聽見一名男乘客疑似說出「要殺人」的言論，員警獲報後不敢大意，派出7名警力趕往三芝區台二線22公里處攔車。

男子在公車疑似說出「要殺人」的言論，嚇壞其他乘客。圖／台視新聞

上車調查後發現，這名蕭姓男子疑似與雇主有勞資糾紛要調解，新北市勞工局人員來電通知要換調解地點，讓蕭男相當不滿，和對方爆發口角爭執，激動下脫口而出「要去丟手榴彈」、「要死一起死」等言論，引發乘客恐慌，警方也在詢後依涉嫌恐嚇危害公眾罪，將男子移送士林地檢署偵辦。

男子遭警依法移送。圖／台視新聞

※犯罪行為，請勿模仿

新北／李亭熙、班瑪旺嘉 責任編輯／陳俊宇

