疑千萬信託引手足殺機 凶嫌妻現身殯儀館相驗

新北市 / 綜合報導

新北市三重區一名陳姓男子，因為不滿自己長期照顧老母，但存放在銀行的一千萬信託受益人卻只有登記姊妹的名字，6日下午3姊弟發生爭執，陳姓男子一氣之下拿利器砍傷妹妹，也砍死姊姊。7日下午相驗，陳姓男子的妻子低調前往殯儀館， 她 當時在場目睹一切，一度想出手阻擋，不僅被砍傷，也無力阻擋悲劇發生。

女子左手掌包著紗布，低調前往殯儀館相驗，前一天家人的激烈爭執，她目擊了一切，難過得頻頻拭淚，盡全力抵擋丈夫，仍挽回不了一死兩傷的悲劇，記者VS.陳姓嫌犯說：「(是因為財產才會殺姊姊嗎)。」面對記者提問不發一語，身上的衣服還殘留血跡，陳姓嫌犯一時情緒失控，拿利器砍向自己的親姊妹，讓鄰居相當訝異。

廣告 廣告

附近鄰居說：「他們平常感情還不錯，而且這個這一對夫妻，兩個還滿孝順的，他們沒有住在一起，住在那邊，常常都來陪媽媽。」衝突就發生在6日下午，新北市三重區一處社區大樓，最早這塊地是由陳家人和其他地主持分，之後與建商合作蓋大樓，2015年大樓完工，每坪要價65萬，陳家人分到23樓的兩戶，媽媽住一間陳嫌夫妻常來探望，另一間給妹妹住，兩戶房產將近5000萬。

陳嫌的姊姊遠嫁美國不在台灣，因此照顧老母親的擔子，都落在弟弟身上，但千萬信託受益人獨漏他，嫌犯怎能接受，附近鄰居說：「我也搞不清楚，怎麼會為了一點點，為了財產，這樣子殺了親人，我不知道說他大姊回來，好像是為了談家產的事情吧。」

根據規定，如果受益人「死亡」，委託人可以重新指定受益人，不過如果受益人「被殺害」，且雙方有親屬關係，加害者有可能會喪失繼承權，為了家產嫌犯一氣之下，失手殺了自已的親姊，手心手背都是肉，老母親情何以堪。

原始連結







更多華視新聞報導

不滿母受益人填姊妹！弟持利器攻擊 6旬姊姊不治

呼叫音樂節強勢回歸！ 四大舞台嗨翻新北大都會公園

預訂8人座只來4人「點不到低消」 與店家差點爆爭執

