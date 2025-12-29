台中勤美誠品一家珠寶飾品店驚傳盜竊事件！兩名疑似印度籍女子趁機偷走五條手鍊，總價值近萬元。監視畫面顯示，其中一名身穿白上衣的女子拿走同伴手上的手鍊後便離開現場。店家懷疑她們可能準備搭機離境，呼籲民眾提供線索協助尋人。警方表示已接獲報案，正在調閱監視器追查嫌犯下落，案件詳情有待店員完成筆錄後才能確定。

疑印度籍女子專櫃偷手鍊！監視畫面曝「拿走就溜」 價值近萬元。(圖／TVBS)

台中勤美誠品一家珠寶飾品店近日遭遇盜竊事件，兩名疑似印度籍女子於28日中午在該店挑選飾品時，趁機偷走五條手鍊，總價值近萬元。店家透過社群媒體發布監視畫面，顯示一名身穿白上衣的女子拿走同伴手上的手鍊後離開現場。警方已接獲報案，正在調閱監視器追查嫌犯，並等待店員完成筆錄以確認詳細情況。

廣告 廣告

疑印度女逛誠品 「偷走5條手鍊」全都錄。(圖／TVBS)

這起盜竊案發生在台中勤美誠品內的一間珠寶飾品店。店家在社群媒體上發文表示，28日中午，兩名疑似印度籍女子來到櫃位挑選商品，期間趁機偷走了五條手鍊。根據店家提供的資訊，這些手鍊平均價格約1500到2000元不等，五條手鍊的總價值接近萬元。

疑印度籍女子專櫃偷手鍊！監視畫面曝「拿走就溜」 價值近萬元。(圖／TVBS)

從監視畫面可見，兩名外國女生站在櫃位前挑選手飾，拿起幾條手鍊後，穿白上衣的女子一把拿走同伴手上的鍊子，接著往旁邊走開，未經結帳便離開。店家詳細描述了這兩名女子的外貌特徵：其中一名中年女子身穿白色連帽外套、黑褲子；另一名年輕女子則穿著米白色刷毛外套、淺藍牛仔褲，手上還拿著彩妝品專櫃購物袋。

疑印度女逛誠品 「偷走5條手鍊」全都錄。(圖／TVBS)

店家在貼文中表示懷疑這兩名女子可能準備搭機離境，呼籲民眾提供線索，協助完成尋人任務。對於這起事件，警方表示已經接獲專櫃報案，目前正在調閱監視器，並已掌握嫌犯特徵進行追查。不過，警方也指出，案件的詳細內容還需等待店員完成筆錄後才能確定。

更多 TVBS 報導

就要吃搖搖薯條！控店員給錯餐 翻臉不吃

歌后惡夢終止? 曹雅雯瘋狂粉絲無視保護令再犯 高雄收押

獨／被「詐團」盜照上千次 軍事作家黃竣民：報警沒用

紅帽男假裝點飲料偷捐款箱 警方神速逮人歸案

