疑又是中國遊客搗亂 高松城遺跡石牆被塗鴉「小日本」

「高松城」疑似被中國遊客在石牆上刻出多個漢字，更出現「小日本」字樣。（翻攝自X＠livedoornews）

位於日本香川縣高松市的國家指定歷史遺跡「高松城」，2日有遊客發現石牆竟被刻出多個漢字，被推估為中國人所為。

綜合《讀賣新聞》《共同社》報導，高松市12月3日指出，於國家指定歷史遺跡高松城遺跡（玉藻公園）的天守台石牆上發現了用石頭刻劃的塗鴉，目前高松北警署正在調查。高松市透露，2日上午接獲入園遊客通報後得知此事，並計畫通過打磨石頭表面等方式消除塗鴉。

高松市文化財課稱，塗鴉出現於天守台展望台樓梯附近，約在離地1.5公尺高的位置，刻痕範圍約20公分、寬15公分，可見3行、約11個字的痕跡，其中確認有「中國」「日本」「好」等字樣，整體意義不明。高松市對園區其他石牆與歷史建築進行確認，未發現類似的損壞。

此外，從曝光的畫面可見，除了中國、日本等字，不少人還發現在日本兩字上方還出現一個「小」字，意圖以中國人習慣嘲諷的字句「小日本」進行挑釁。

