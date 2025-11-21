疑受高市早苗爭議！日星急取消見面會 赤西仁、錦戶亮照唱

男星古川雄輝疑因日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」言論而取消見面會。（圖／翻攝自古川雄輝 微博）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」言論，如今引爆中日外交危機，連同娛樂圈也收到影響，演出日劇《惡作劇之吻～Love in TOKYO》爆紅的男星古川雄輝，昨（20日）致歉取消12月見面會，而赤西仁、錦戶亮在明日的演唱會，目前則未收到影響。

本預計12月6日在上海舉辦粉絲見面會的古川雄輝，疑似因高市早苗的言論爭議，在昨日發布長文致歉，表示因不可抗力因素取消活動，對於期待活動的粉絲表達歉意，也期待能在未來的活動再與大家相見。

赤西仁、錦戶亮本月22日將於上海體育館舉辦演唱會疑似不受影響。（圖／翻攝自微博）

另外，傑尼斯出身的赤西仁、錦戶亮在2020年合作企劃「N/A」正式開始合體活動，今年從日本開始巡演，本月22日將於上海體育館舉辦演唱會，面對高市早苗的言論爭議，許多粉絲都擔憂臨時取消，但粉絲也陸續分享接機影片以及收到票券，認為演唱會應該會照常舉辦。



