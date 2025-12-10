疑受黑道宴請洩密涉貪 新北刑大代理副隊長遭聲押禁見

新北刑大鄭姓代理副隊長疑洩密涉貪，遭檢調約談，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。呂健豪攝

新北地檢署昨（9日）指揮台中市調處偵辦新北刑大鄭姓代理副隊長、趙姓偵查員、金山分局王姓巡佐、中和分局張姓偵查佐疑洩密涉貪案件，其中趙、王、張等3人，被依違反《貪污治罪條例》移送新北檢複訊後，檢察官分別諭知5至15萬元交保，而今日凌晨移送的鄭員則在檢方訊後，遭聲押禁見。

據了解，此案為王員、張員任職新北市刑大期間的案件，涉案一干人等利用偵辦刑案的機會，違法調閱相關資料及偵辦進度，並疑似在接受黑道宴請時透露相關資訊，檢調深入追查後，疑似查出對價關係，偵辦方向從洩密改為貪瀆案件。

其中張姓偵查佐今年10月才因洩密案件遭檢調約談，並裁准羈押禁見，8日才獲撤銷羈押得以離開北所，不料才剛重獲自由，隨即被檢調依新事證拘提到案，昨日移送新北檢複訊後，檢察官諭知15萬元交保，而刑大趙姓偵查員及金山分局王姓巡佐則分別以5萬及10萬元交保。

而刑大鄭姓代理副隊長，昨日上午住處遭到檢調搜索，隨後被調查局人員持通知書約談偵訊，直到今日凌晨12點多才移送地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押禁見。



