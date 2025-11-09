疑口角糾紛! 台中大里驚傳砍人案 男遭友持刀刺腹部

民視新聞／綜合報導

台中大里驚傳砍人案件！一名年約50歲的男子，週六下午四點多遭人持刀，刺了腹部一刀，警方獲報趕到現場，拉起封鎖線調查，初步了解，原來是熟識的朋友，疑似口角糾紛，持水果刀傷人，警消先將傷者送醫，一小時內逮捕嫌犯，全案依殺人未遂罪嫌偵辦！

警方拉起封鎖線，鑑識小組也趕到現場蒐證，因為這裡發生了砍人案件，一名男子腹部中刀，血流不止，傷勢相當嚴重，疑似臟器外露，忍痛向附近民眾求救。

附近民眾：「他們兩個吵完之後，被刺到的那個人站在這，他說他被刺一刀，跑來這椅子坐，（刺什麼地方）這（左腹部）對，刀子差不多這麼長。快要昏迷了刀子插在這，我幫他止血這樣。」

疑口角糾紛！台中大里驚傳砍人案 男子遭友持刀刺腹部

警方拉封鎖線蒐證，初步調查傷者與嫌犯相識，兩人起口角，嫌犯持刀傷人。（圖／民視新聞）









8號下午四點多，警消接獲報案，台中市大里區有民眾腹部中刀，警消趕到現場時，趕緊先將傷者送醫，而嫌犯早就已經騎車逃逸，警方初步了解，雙方是熟識的朋友，疑似喝酒後起口角，其中一方翻臉竟拿刀刺人，附近民眾見狀嚇一跳，冒著生命危險上前勸架。

附近民眾：「（你之前有聽到吵架聲嗎），我之前出來是看到他打他，（拿什麼東西打他）拿一根棍子，我跟他搶刀子，後來我知道搶不贏我放掉，我就大聲說你不要這樣。」





疑口角糾紛！台中大里驚傳砍人案 男子遭友持刀刺腹部

嫌犯犯案後騎車逃逸，警方一小時內逮到人。（圖／民視新聞）









警方一小時內逮捕嫌犯，查扣凶器水果刀，因為傷者傷勢嚴重，警方不排除以殺人未遂重罪，法辦嫌犯！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

