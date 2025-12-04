疑古沉船出土遭當漂流木 文史團體怒批宜蘭文化局粗暴

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地發現一批木質構件，文化界不滿被當成「漂流木」，批文化局粗暴。（圖／宜蘭縣文化協會）

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地2日在開挖地下室時，發現一批木質構件，引起地方與文史工作者重視，但宜蘭縣文化局初判可能為早期漂流木，引起文化界譁然，批評疑似古沉船被當漂流木，宜蘭文化被粗暴對待，作法不僅不尊重專業，更已明顯違反《文資法》精神。

宜蘭縣文化協會、暗坑文化工作室、宜蘭惜溪聯盟發表共同聲明，今天（4日）在宜蘭縣文化協會臉書指出，頭城鎮沙成路2巷與大坑路轉角的建築工地，在施工過程中挖出疑似古沉船殘件，可見船板、繩索等結構，第一時間民眾通報文化局，希望依《文資法》規定立即啟動專業鑑定與調查。

宜蘭縣文化協會指出，文化局與建設處到現場後，除了文資科長與同仁外，沒有任何具考古或船舶文物背景的專家、學者、文資審議委員出席，只以「看似漂流木」下結論。

但《文資法》第57條規定「營建工程或其他開發行為進行中，發見疑似考古遺址時，應即停止工程或開發行為之進行，並通知所在地直轄市、縣（市）主管機關。除前項措施外，主管機關應即進行調查，並送審議會審議，以採取相關措施，完成審議程序前，開發單位不得復工。」

宜蘭縣文化協會表示，文化局作為完全不符合法條要求，在多個文化團體的協助下，緊急邀請宜蘭文化獎得主、考古專家邱水金前往現勘，初步判斷為疑似古船遺構，可能是首度出土、可證實頭圍港歷史的重要物證，具有高度文化與歷史價值。

宜蘭縣文化協會要求縣府立即啟動正式調查程序，邀請考古、文資、船舶史等領域的專家學者到現場會勘，並向社會說明此事件是否涉及行政疏失或違法失職。

文化局則規畫5日邀集考古遺址專家學者現勘，視後續的鑑定結果研擬保存或研究作業。

