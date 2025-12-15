疑司機打瞌睡釀禍！哥國校車驚傳墜崖 至少17死20傷

哥倫比亞北部驚傳重大車禍。一輛校車失控墜崖，造成至少17人死亡，20人受傷。

哥倫比亞驚傳校車墜崖，至少17死20傷。（示意圖／PIXABAY）

綜合外媒報導，當地時間14日哥倫比亞安蒂奧基亞省省長胡利安（Andres Julian）在X平台上發文稱，一輛載有安蒂奧基亞高中學生的校車在結束學校旅行後，從加勒比海小鎮托盧（Tolu）前往麥德林（Medellin）的途中發生車禍，墜下山崖。

胡利安表示，「目前已確認17人死亡，20人受傷，所有醫院都已啟動緊急救援工作。」

根據當地報紙《哥倫比亞人報》和《每日郵報》報導，這起事故發生在凌晨5點40分左右，地點位於北部鄉村地區埃爾奇斯佩羅的一條公路上。儘管事故原因尚不清楚，但據《哥倫比亞人報》報導，當局推測司機當時可能正在打瞌睡。

當時車上載有約 40 名乘客，在塞哥維亞附近墜入山溝後，傷者被送往醫院，其中大部分年齡在 16 至 18 歲之間。據胡利安稱，20名傷者中有3人傷勢嚴重。

安蒂奧基亞高中表示，這次郊遊並非學校官方活動，而是由11年級學生自行舉辦，為的是慶祝畢業。

哥國國家道路安全局稱，目前相關部門正在進行調查，以確定事故原因並確認傷亡人數。

