疑司機打瞌睡釀禍！柬埔寨巴士凌晨墜橋 至少13人罹難

柬埔寨驚傳巴士墜河意外，當地時間20日凌晨4點，一輛臥舖巴士在柬埔寨磅同省墜橋，目前已找到至少13具屍體。

柬埔寨驚傳巴士墜河意外，至少13人罹難。（示意圖／PIXABAY）

據當地媒體報導，墜河的巴士當時正從暹粒開往金邊，目前已有20多人獲救，但仍有10多人失蹤。另外已找到13具屍體，罹難者全都是在車內身亡。

據警方消息，警方正在收集與事故有關的線索，倖存者都已送往醫院，而罹難者遺體則送往附近的卡科佛塔。

一名警察表示，這起事故很可能是由於巴士司機打瞌睡造成的，導致公車撞上橋樑護欄並墜入水中。

「巴士沒有與其他任何東西發生碰撞。現場警方推斷，司機可能睡著了，撞上了右側橋樑護欄後落水。」據悉出事地點的河水約5公尺深，事發時間又在凌晨，車上乘客都在睡夢中，可能因此導致反應不及。

