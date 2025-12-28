疑同一人犯案？全台羽球店接連遭冒名「倒店特賣」 話術、店內照全都一樣

高雄羽球店遭詐團冒用名義。圖／翻攝自Threads

高雄苓雅區一家開了10多年的羽球專賣店，近日老闆電話接個不停，不是因為大家都想學羽球，需要購買羽球用具，而是遭不明人士冒用，在網路上貼出「倒店特價」拍賣，讓胡姓老闆好無奈。《鏡報新聞網》觀察，高雄羽球店不是第一個受害人，台北某羽球專賣店21日也遭冒名發文，不僅「倒店理由」相同，連「店內照」也選同一張，背後發文者是否為同一人，仍有待釐清。

高雄苓雅區某羽球專賣店近日遭人冒用名義，在Threads發文指出，老闆因為身體因素，決定閉店「全館羽毛球拍599元、羽球一筒399元」。

據了解，這間羽球專賣店平時生意就不錯，不少人看到公告後直接跑到店裡搶購，店家無奈澄清一切都是詐騙。

高雄羽球店遭詐團冒用名義。圖／翻攝自Threads

胡老闆透露，這篇文章被轉傳後流量變得很高，光是一天就接到超過60通電話詢問，連朋友也紛紛上前關心身體狀況，只能一一說明自己「身體還很好」，實在讓人很困擾。他也哭笑不得表示，一隻原價2000～3000元的羽球只賣599元「真的不可能」。

不只一店家受騙！詐團疑專攻Threads平台 律師這樣說

《鏡報新聞網》觀察，不只高雄羽球店受害，早在21日，台北某知名羽球用品店也被冒名，理由一樣是「身體不好要關店」，稱羽球拍全面300~500元。店家緊急發聲澄清，表示該活動是詐騙，「照片也不是我們店內的照片，請大家不要被騙了，也不要點來源不明的連結或加LINE」。

然而，此篇貼文照片竟和受害的高雄羽球專賣店貼文中的照片一樣，是否為同一人所為，仍有待調查釐清。

台北某家羽球店也被詐騙集團冒用名義。圖／翻攝自Threads

根據《華視新聞》報導，律師李茂增表示，若以其他店家名義，在網路上發表言論，可能構成偽造文書罪，可處5年以下有期徒刑，若行使詐騙，使人支付款項，也構成網路詐騙，可處最高7年有期徒刑



