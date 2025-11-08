疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命。(圖／TVBS)

台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」

台中市大里區於8日傍晚發生一起嚴重暴力事件，61歲李姓男子疑似因與朋友爭吵，憤而持水果刀行兇。朋友左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。事發後李姓嫌犯騎機車逃逸，警方迅速展開搜索，火速將其逮捕歸案，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署。

事件發生於8日傍晚近5點，地點在台中市大里區。根據現場調查，61歲李姓男子疑似在酒後與56歲賴姓男子於住處發生爭執，情緒激動下持水果刀攻擊對方。目擊民眾描述，他看到嫌犯先用棍子毆打賴姓男子，之後還想再次進入尋找傷者。這位民眾表示曾嘗試搶奪嫌犯手中的刀子，但因對方體格強壯、手勁過大，擔心自己也會被割傷而未能成功制止。

李姓嫌犯在聽聞有人報警後，立即跳上機車逃離現場。警方迅速展開擴大搜索行動，並於5點15分成功將其逮捕。逮捕時，李姓嫌犯褲子上仍殘留有血跡。而受傷的賴姓男子則由消防人員送往大里仁愛醫院進行緊急救治，之後轉送至中山醫學大學附設醫院繼續接受治療。

霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，警方已查扣作案用的水果刀一把，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。至於導致這兩名朋友關係惡化至持刀相向的確切原因，仍有待警方進一步調查釐清。

現場留下的斑斑血跡顯示事件的嚴重性，傷者左腹部被刀刺傷，傷勢嚴重到臟器外露。目擊民眾形容傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血。警方已在案發現場拉起封鎖線，鑑識小組也到場進行拍照蒐證工作，以確保收集到完整的犯罪證據。

