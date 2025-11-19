彰化縣發生一起嚴重車禍！一名45歲陳姓男子疑似吸毒後駕車，撞上等紅燈的機車騎士，造成一名64歲高姓女騎士當場死亡，肇事男子隨即棄車逃逸。警方經過29小時的追查，終於在員林市逮捕嫌犯。調查發現，肇事車輛是向朋友借來的，目前警方正持續追查毒品來源及是否有共犯。這起悲劇再次引發社會對毒駕問題的關注，也提醒民眾注意交通安全。

疑吸毒後開借來的車撞死人！45歲男肇逃29小時被逮 警追查毒品來源。(圖／TVBS)

彰化縣發生一起嚴重的車禍事件，一名45歲陳姓男子駕駛白色轎車撞上等紅燈的機車騎士，並輾死一名64歲高姓女騎士後逃逸。經過警方29小時的積極追查，終於在員林市將嫌犯逮捕歸案。調查發現，陳姓男子肇事前疑似有吸毒情形，他駕駛的車輛還是向朋友借來的。整起事件已移送彰化地方檢察署偵辦，警方正持續追查毒品來源及是否有共犯。

疑吸毒 男輾死婦肇逃 棄車躲老家遭警逮。(圖／TVBS)

這起嚴重的肇事逃逸案件發生在彰化，陳姓男子於18日下午1點左右，駕駛向朋友借來的白色轎車，在新義街街口撞上正在等紅燈的機車騎士群。更令人震驚的是，他在撞擊後不但沒有停車，反而踩油門加速，當場輾死一名64歲高姓女騎士，隨後迅速逃離現場。

事發後，陳姓男子將借來的車輛棄置路邊，隨即躲回位於社頭的老家。然而，警方展開全面追查，經過29小時的緝捕行動，終於在19日下午於彰化員林街上將他逮捕。員林分局副分局長許秀枝表示，警方是在員林市山腳路一段緝獲涉案的陳姓駕駛。經過初步了解，陳姓駕駛在肇事前疑似有吸毒情事，警方將持續釐清案件細節。

45歲男吸毒撞死婦 肇逃29小時落網。(圖／TVBS)

目前，警方正積極調查這名45歲肇逃男子的毒品來源，以及是否有共犯參與。整起案件已移請台灣彰化地方檢察署進行偵辦。這起事件再次引發社會對於毒駕問題的關注，也提醒大家注意交通安全，避免類似悲劇再次發生。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

