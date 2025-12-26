疑吸毒恍惚！ 苗栗男持鐮刀打傷婦 再闖超商攻擊店員

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗發生一起驚悚持刀傷人案！25日傍晚，苗栗警方獲報，有男子持鐮刀，企圖攻擊超商店員，立即派員到場逮人，事後查出，犯嫌到超商前，先在路上持刀敲打民眾車窗，接著又到一處店家，用刀柄打傷老闆娘腰部，根據了解，嫌犯是毒品列管人口，疑似吸毒恍惚後犯案，全案移送偵辦，建請檢方聲請羈押。

警方全副武裝，將男子團團包圍，一名員警在地上撿起一把，長柄鐮刀，其他人則是合力將男子壓制上銬。





又見隨機攻擊！苗栗男疑「吸毒恍惚」 持鐮刀打婦人、再闖超商砍店員

男子持鐮刀"先打傷婦.再闖超商揮砍" 警火速包圍逮人（圖／翻攝畫面）

逮人畫面就出現在苗栗市為公路，聖誕節傍晚，苗栗警方接獲民眾報案，有一名男子，在超商持鐮刀試圖砍店員，事後了解更是發現，他在到超商前，行跡詭異，甚至還先打傷了一名婦人。

根據調查，犯案的何姓嫌犯，有毒品前科，是列管人口，事發當晚，先在馬路上，拿刀敲打民眾車窗，再徒步到源林街一間店內，用刀柄打傷老闆娘的左側腰部，傷完人接著又拿刀到一間超商，試圖攻擊店員，過程中還2度重心不穩，在櫃台前腿軟跌倒在地，





又見隨機攻擊！苗栗男疑「吸毒恍惚」 持鐮刀打婦人、再闖超商砍店員

持刀逛大街! 男子持鐮刀打傷婦 再闖超商企圖砍店員（圖／翻攝畫面）





持刀逛大街，數次試圖攻擊民眾，還好都沒有砍到人，對於犯案動機，更是一問三不知，是不是吸毒恍惚犯案，警方將採尿檢驗，並建請檢察官聲請羈押避免再犯。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

