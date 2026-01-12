疑吸毒男子持利器隨機攔車 一度駕車逃逸遭金山警鳴槍壓制

警方朝空鳴槍示警，其餘員警隨即上前制伏。駕駛被拉下車仍持續反抗，甚至企圖回到車內，員警連忙阻止。

目擊民眾說道，「還在倒車、還在倒車、還在倒車，我知道我後面有車，我沒辦法。」

目擊民眾嚇了一大跳，事發就在11日晚間，新北市金山區。

目擊民眾魏先生指出，「往陽金公路那邊的全家，有看到他拿刀要砍車子。好像就是在繞吧，就是繞、躲警察這樣，跑給警察追。」

男子雙手持利器，在馬路上徒步攔車，作勢攻擊，警方獲報出動快打警力到場，男子見狀立即開車逃逸，警方從金山往萬里方向一路緊追，最後對空鳴槍，順利攔車逮人。

警方在這名翁姓男子車內查獲俗稱喪屍煙彈的毒品，經試劑初步快篩呈現陽性反應，但男子拒絕接受毒品唾液快篩，警方將依法送辦。

新北市金山警分局副分局長楊昇叡說明，「本案造成5名員警在壓制過程中，輕微受擦挫傷，幸未波及民眾與其他車輛。」

所幸員警來得及時，沒有波及無辜民眾，全案將朝公共危險罪、恐嚇公眾罪、《毒品危害防制條例》及妨害公務罪嫌偵辦。