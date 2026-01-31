疑和男友爭吵 無業媽餵不明藥物害死3歲.8歲兒

台中市 / 綜合報導

台中市西區今(31)日凌晨發生人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似讓3歲及8歲兒子吞下不明藥物，兩名小朋友在家中失去意識，朋友發現後急忙報案，但緊急送醫搶救仍為時已晚，兩人雙雙不治。根據了解，陳姓女子目前跟男友同居，一兩個星期前曾跟男友發生激烈爭執，雙方一度鬧到要分手，是否因為感情因素導致這起悲劇發生，警方目前持續釐清中。

警消人員說：「頭過去，頭在這邊。」三名警消合力抓住女子的手腳，將她移動到擔架上，女子面無表情坐上救護車，由警方戒護送醫，她是31歲陳姓女子，有2個年幼的兒子分別只有8歲跟3歲，今日凌晨1點多，陳姓女子疑似讓兩個小朋友，吞下不明藥物，導致2名孩子在家中不省人事，緊急送往醫院搶救雙雙不治。

夜班管理員說：「衝到樓上，就一個小朋友光著上半身，不省人事。」大樓管理員急忙打電話，通報事發狀況，地點發生在台中市西區這棟大樓內，孩子的親友也在現場，擁抱彼此難忍悲傷情緒痛哭，大半夜接連兩名小朋友被送上救護車，就連附近目擊民眾看到，也覺得事情不對勁。

目擊民眾說：「好像剛剛已經有消防車(救護車)來，然後對小孩跟男生做CPR，然後不知道怎麼又來了，兩個都是小孩，他們怎麼了。」根據警方掌握，陳姓女子凌晨先打電話給朋友稱自己情緒低落，朋友察覺不對勁趕到現場，這時陳姓女子還下樓幫忙開門帶朋友上樓，朋友一到房間內驚覺兩名小朋友，都沒有意識嚇得趕緊報案。警消將陳姓女子強制送醫，但到了醫院，她情緒依舊相當激動。

台中市長盧秀燕說：「對於這件憾事，我當然覺得非常沉痛與不捨，我已經指示社會局，要介入協助家屬釐清，以及協助家屬。」陳姓女子的兩個小孩，其中一位是跟前夫所生，另外一位是跟現任同居男友生的，根據了解，一兩個星期前跟男友曾發生過激烈爭執，一度鬧到要分手，是否感情因素導致悲劇發生，警方已經將女子帶回派出所製作筆錄，要釐清詳細動機。

