疑和男友爭吵 無業媽餵不明藥物害死3歲.8歲兒

台中西區發生疑似母親餵藥，造成兩名男童死亡，一名31歲的媽媽，先餵食3歲和8歲孩子藥物，導致孩子昏倒在床上，沒了生命跡象，送醫不治，據了解，陳姓女子和前夫以及現任男友，分別有8歲和3歲的孩子，8歲男童平時跟前夫住，因為放寒假，被陳姓女子接回同住，沒想到卻發生悲劇，事發前一兩個星期，女子曾跟男友激烈爭執，一度鬧到要分手，究竟是受到什麼刺激，讓女子狠心對年幼孩子痛下殺手，警方持續釐清中。

爸爸抱著光著上身的男童，衝出電梯送上救護車，神情相當緊張，這時男童已經沒有意識，除了他，還有一名8歲男童也在屋內，一樣陷入昏迷，疑似是被親生媽媽餵食藥物。

警消人員合力，將女子的四肢固定在擔架上，她是31歲陳姓女子，今(31)日凌晨1點多，疑似讓只有8歲跟3歲的兒子，吞下不明藥物，導致2名孩子在家中不省人事，送醫搶救不治。

管理員說：「衝去樓上下樓後，一個小朋友光著上身不省人事。」陳姓女子育有兩名孩子，3歲男童是和現任同居男友生的，8歲男童則是和前夫所生，男童平日和前夫同住，因為放寒假陳姓女子才接回住處，沒想到住沒幾天就發生悲劇。

陳姓女子平常沒有工作，一家四口全靠男友在燒烤店擔任店長的薪水，維持生活，事發一兩個星期前，陳姓女子跟男友，曾發生過激烈爭執，一度鬧到要分手。

事發前陳姓女子，還打電話給朋友稱自己情緒低落，朋友察覺不對勁趕到現場，當時陳姓女子還下樓幫忙開門，朋友上樓後一到房間內，發現兩名小孩都沒有意識，嚇得趕緊報案。

台中市長盧秀燕說：「我已經指示我們社會局要介入協助家屬釐清，以及協助家屬。」兩名孩子送醫還是沒救回，其中8歲男童到院時，嘴唇發紫、口吐白沫，沒有呼吸心跳，甚至出現牙關緊閉的狀況，導致醫生無法插管。

法醫高大成說：「這種就是缺氧造成一定是中樞神經的藥。」陳姓女子一家人，並沒有被列為高風險家庭，管理員也說平時一家人相處，看起來都很正常，究竟是受到怎樣的刺激，讓女子狠心對2名兒子痛下殺手，檢方將進行司法相驗，除了要釐清兩名男童確切死因，也要追出，這名狠心媽媽的犯案動機。

