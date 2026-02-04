疑嘔氣出走 永仁女學生失蹤5天

已離家五天的永仁高中女學生，最後一次在台南公園圖書館的身影。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

台南永康永仁高中一位女學生自一月三十一日離家出走未歸，最後一次身影停留在台南公園圖書館，這兩天市警局少年隊和派出所均動員員警四處找尋，希望她安然無恙，速與學校及家人聯絡。

這名失蹤少女戴眼鏡，身穿「永仁高中」校服，從一月底迄今已有五天沒有回家，根據警方調出的監視器，她最後一次現蹤在台南公園，近日氣溫驟降，天氣寒冷，加上她身上只有三百多元，大家均擔心少女在外的安危，少年警察隊和北門派出所昨天在北區公園附近大搜索，主要是拜訪店家和鄰里社區，連宮廟也不放過，並出示照片籲請大家留意身旁是否有符合特徵少女出現。

據了解，少女可能與家人不睦，負氣出走。由於身上只有三百多元，五天下來光吃飯都不夠，很擔心被壞人拐騙帶走。警方最近連二中前收留街友的「宿舍」都進入調查，昨天除少年隊之外，北門派出所也跑來北區的宮廟關心，因為很多人走投無路都會跑到宮廟，但是包括開基玉皇宮在內的宮廟均表示未見女學生蹤影。