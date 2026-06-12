疑因不堪連日大雨沖刷 台南百年榕樹橫倒人行道

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大雨嘩啦啦一直下，帳篷頂端的水直接往外倒。台南中西區風神廟，11日晚間適逢風神爺聖誕，廟方席開45桌舉辦平安宴，沒想到碰上局部大雨狂炸，辦桌當場變成了流水席，但信眾興致依舊不減。

民眾說道，「雖然風雨很大，但大家也都很熱情來參加。」

風神廟主委陳昀昀表示，「從早到晚都是這麼大的雨，大家還是都不畏風雨，來參加風神爺的聖誕。」

同樣受到雨勢影響傳出災情的，還有路旁這棵高大的百年榕樹，突然毫無預警整棵往人行道方向傾倒。

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事發就在11日晚間7時許，台南下林玉聖宮旁的百年榕樹，疑似因為近期連日大雨、土壤鬆軟，加上不堪雨勢沖刷當場倒塌。幸好當時沒有行人經過，沒有造成人員傷亡。

下林玉聖宮主委蔡國輝指出，「直徑差不多1米半，高度我們有修剪過，不然這棵是很大棵，倒下去剛好到人行道上，所以通報趕緊來鋸掉，沒有人員受傷，都沒有，很平安。」

相關單位接獲通報後，12日一早將倒塌的樹幹與枝葉清除完畢。根據氣象署資訊，近期天氣不穩定，中南部地區有局部大雨發生機會，提醒民眾出門務必攜帶雨具，行經山區或高大樹木旁也要特別留意強風與落石，注意自身安全。

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