疑因成績太差被罵！印度15歲少女墜樓身亡 師生嚇壞

印度海德拉巴（Hyderabad）一間私立學校22日驚傳墜樓憾事，一名15歲女學生在上課期間從五樓墜下當場身亡，讓校方與師生都嚇壞了。

根據《新德里電視台》報導，事發在本月22日，一名就讀國三的15歲女學生從校內高處墜下，一聲巨響讓師生嚇壞立即報警，警方趕抵現場後確認少女已明顯死亡，進一步調查發現，少女生前疑似因為成績不理想而遭父母痛罵一頓，事後情緒低落才發生這起憾事。

目前當地警方也針對這起案件立案調查，並將少女遺體送往醫院相驗釐清死因，至於事發詳細原因還有待進一步釐清。

而這已經是泰倫迦納邦（Telangana）兩天內第二起學生輕生事件，就在少女墜樓前一天，一所少數族群寄宿學校也發生國三男學生上吊身亡事件，同學們見狀當場嚇壞，立刻通知校方與警方。對此家屬表示，小孩前一天還很正常，還出門去更新身分資料卡資訊，沒想到竟傳出噩耗，警方已經立案調查。

事件曝光後，引發當地少數族群寄宿教育機構協會（TMREIS）高度重視，經初步調查後，校方以「涉嫌疏失」懲處3名人員，當地國會議員也呼籲政府應協助死者家庭。只不過兩起案件在短時間接連發生，也讓當地社會再度關注校園壓力、學生心理健康等問題。

