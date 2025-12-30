疑因病辭世？曹西平被發現死亡多時 警：初判無外力介入

即時中心／顏一軒報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜驚傳在家中猝逝，享壽66歲。轄區三重警分局初判本案並無外力介入，加上曹西平身上並無明顯外傷，未來將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。但據了解，曹西平疑似是因病過世。

綜合媒體報導，新北市警消昨晚10時許獲報，三重區河邊北街某民宅有民眾倒臥住家臥室，抵達後發現患者身體已浮腫且屍僵，明顯死亡，隨後證實死者就是曹西平，而報案的則是他的乾兒子。

對此，警方表示，初判本案並無外力介入的痕跡，加上死者的外觀並未發現明顯外傷，將報請檢察官進行刑事相驗，以釐清確切死因。而另據了解，曹西平有可能是因病離世。





