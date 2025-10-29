疑因胰臟癌病逝！坣娜告別式傳12/15舉辦
知名歌手坣娜的死因從一開始的紅斑性狼瘡，再傳出其實是因胰臟癌辭世，享年59歲的她，目前有消息指稱告別式將於12月15日舉行。
坣娜的告別式傳出將在12月15日舉辦。（圖／翻攝張曼芸臉書）
生前長期與紅斑性狼瘡及車禍後遺症跟胰臟癌搏鬥的坣娜，曾一度失憶連親姊姊站在眼前都認不出，甚至連中文字都快忘光，但她仍努力復健撐過來，近2、3年她得知罹患胰臟癌，還要求親友不對外透露病情。2021年堅持舉辦演唱會，展現音樂才華與堅強意志。鄭怡在社交媒體上透露，她的其中一位好友常去探望坣娜，上個月前最後一次探望她後，「是哭著離開家門」。
據了解她的告別式將在12月15日舉行，鄭怡表示：「我相信以坣娜倔強而堅強的個性，希望自己美麗的倩影能永遠留在大家心中，那位唱著《奢求》、《自由》，美得令人心碎的女子，雖一生飽受病痛折磨，但最終能在摯愛的丈夫身旁安詳離世，也算是一種美好的結局」，證實坣娜死訊，也是她2021年演唱會總製作人的張曼芸不禁感慨：「雖然有心理準備，但仍難以釋懷。」她也希望媒體報導時，可以使用坣娜在2021年自由演唱會的宣傳照，留下她最美的倩影，「這是她舞台表現最出色的一次」。
坣娜5年前演唱的祈禱MV再度曝光，如今看來更像是回顧影片。（圖／翻攝坣娜Na TangYT）
坣娜在老公的身旁離世。（圖／猶台文化交流協會提供）
坣娜在距今32年前曾遇車禍死劫。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
坣娜生前最後一篇臉書貼文。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）
