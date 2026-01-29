疑因舞曲音量起口角！台中6旬女子遭割頸10cm送醫 警調閱監視器緝凶

台中市大雅區龍善二街今日上午發生一起攻擊事件。（翻攝畫面）

台中市大雅區龍善二街今日上午發生一起攻擊事件！1名6旬女子在三和公園附近突遭人持刀砍傷，頸部有10公分刀傷，警方獲報到場，趕緊將人送醫急救，目前正調附近監視器畫面，要將凶嫌追緝歸案。

台中市大雅區發生隨機砍人事件！1名67歲女子今（29日）8時7分於三和公園附近突遭人持刀砍傷，頸部頻頻滲血，路人發現後立即幫忙報警，救護人員到場後立即替婦人包紮止血。

女子脖子上有約10公分刀傷，所幸意識清楚，緊急送往中港澄清醫院治療。據悉，持刀傷人的嫌犯已逃逸無蹤，是否為隨機攻擊，詳細情形警方已調閱監視器，進一步調查追緝凶手。

據《ETtoday》報導，附近民眾指出，該名婦女要前往籃球場跳廣場舞，而附近有個年輕人時常會來將音樂切掉，雙方發生爭執，懷疑婦人是因為此事跟人起衝突釀禍。

