疑因被留言調侃「沒女友」 陸男闖懷孕同學家殺人…婆婆都不放過

大陸河南開封去年11月底發生駭人聽聞的社會案件。一名21歲男子持刀闖入畢橋村的農家，殘殺一對婆媳。遇害的媳婦當時懷有7個月身孕，家中2名幼童更目擊整個行凶過程。

陸男持刀殺害一對婆媳。（示意圖／photoAC）

根據陸媒《新民晚報》，遇害婆婆的大兒媳受訪時回憶接到年僅6歲女兒的求助電話。女兒在電話裡驚恐表示，「我奶奶和我嬸嬸被殺了，媽媽，你快點來，我特別害怕」，女兒並表示兇嫌是「不認識的男性」。

案發後，兇嫌主動向警方投案自首。目前本案仍在公安機關偵查階段，相關部門正對兇嫌進行精神疾病鑑定。

被害者家屬查閱監視器畫面注意到，兇嫌並未直接進到被害者家中。根據嫌犯供述，其實際路線是從隔壁鄰居家穿行至被害者家中。家屬則認為，兇嫌是有意躲避監視器。

當地村委會工作人員透露，兇嫌與遇害媳婦是國中同學。2人近5年都沒有通話連絡，但最近在抖音有過互動。工作人員稱，「遇害者曾在他的影片下評論，可能言語間提到『這麼些年了，你還沒個女朋友』之類的內容，兇手認為自己受到侮辱」。

被害者家屬表達強烈訴求，「我們的要求就是死刑，立即執行」。亦有律師主動聯繫家屬，表示願無償提供全程法律援助。

律師分析指，雖然犯罪嫌疑人作案後主動投案構成自首情節，但考量其犯罪手段極為殘忍、後果特別嚴重，且自首動機並非真誠悔罪，很可能是預留後路。律師同時稱，根據初步偵辦意見，犯罪嫌疑人自稱的「憂鬱症」、「狂躁症」等問題，或僅屬於一般性格缺陷範疇，遠未達到可免除刑事責任的程度，完整證據仍待相關鑑定報告補充。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

