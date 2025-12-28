疑因購車糾紛 中國成都男子在汽車展售店自爆身亡

中國成都一間豐田汽車的展售店，玻璃大門在12月28日被炸成碎片。翻攝X



中國成都週日（28日）發生一起死亡爆炸事件，一名男子在汽車展售店面似乎與店家發生衝突，點燃自己身上的爆裂物身亡。玻璃大門破碎，另有4人受傷。

根據成都警方的警情通報，週日下午，54歲的段姓男子因與汽車展售店存在糾紛，下午1時許在店面門口外「引燃易燃物品」，造成其本人當場死亡，其他4人受傷送醫。

而根據網路流傳的現場照片與影片，該「易燃物」點燃時瞬間出現巨大的火球，目擊者描述有一聲巨響，更像是點燃炸彈而非縱火。

這間汽車展售店是一間豐田的「4S店」，也就是提供提購車、維修、零件到市場資訊收集綜合服務的代表性店面。有網路消息指出，該男子似乎下定後沒買車，訂金不退，因此憤而行兇。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

