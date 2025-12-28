疑地震影響！ 平溪106市道72.3K坍方 巨石阻斷道路

新北平溪106市道72.3公里附近，疑似受到地震影響，28日凌晨12點多發生邊坡坍方。（圖／東森新聞）





新北平溪106市道72.3公里附近，疑似受到地震影響，28日凌晨12點多發生邊坡坍方，至少三塊巨石掉落阻斷道路，人車完全無法通行。工程人員獲報立刻到場，出動重機具持續進行搶修作業。

大量石塊、樹枝堆積成小山，整條道路都被堵住，人車完全無法通過，一旁大怪手積極搶修，要將土石都給剷除。抬頭往上看，整片山壁光禿禿，土石落下的痕跡，能明顯看見，這裡是新北平溪106市道72.3公里附近，疑似受到地震影響，28日凌晨12點多發生邊坡坍方，至少三塊巨石掉落，所幸當時沒有人車經過。

平溪區長李天民：「在106線約莫70公里，到74公里之間的路段，有大約300立方米的落石坍方，造成雙方的交通中斷。」

106市道72.3公里處發生坍方，警方在前後設立管制點禁止通行，瑞芳和平溪間道路中斷，基隆客運846路線也暫時停駛，不過有替代道路，可以走台二丙，往基隆暖暖或往新北雙溪方向，相較之下路程多15分鐘就能抵達，只不過這樣的情形，對居民來說，還是有一些些不便，目前搶修持續進行，不過邊坡坍方面積大，巨石占據路面，小型機具作用有限，後續也調派了大型機具進場，除了交通，電纜線也受到影響。

平溪區長李天民：「目前還有造成這個，有線電視的纜線中斷，目前纜線業者也到現場，趕快盡力搶通當中。」

相關單位，持續積極修繕，居民只希望路段能早日搶修完畢。

