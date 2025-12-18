疑坡道失控！騎士撞人行道再撞樹亡 同行友嚇哭

台中發生騎士自撞死亡的嚴重車禍。（圖／東森新聞）





台中發生騎士自撞死亡的嚴重車禍，一名20歲騎士和朋友騎車，車輛疑似失控，擦撞人行道路緣後，再撞上路旁行道樹，緊急送醫後宣告不治，同行的朋友則是嚇到說不出話。

男子坐在地上，邊哭邊發抖。消防人員：「我想問一下，到底是怎麼樣。」被問話男子也支支吾吾，因為剛剛好友就在他面前摔車，撞擊後沒了呼吸心跳。

地面有長長的摩擦地面痕跡，再往前看行道樹樹皮，直接被摩擦掉落，現場也還留有事故騎士染血的帽T。

18號碗間11點多，20歲男子跟友人，騎車經過黎明路一段，友人騎在前方，聽到巨大聲響，回頭一看發現，同行騎士連人帶車倒地。

同行騎士：「（路上）有那個坡，然後就失控了，然後他（事故騎士）沒有抓穩，一路失控過來，就撞到路邊，然後撞到樹。」

消防人員到場，騎士已經失去生命跡象，送醫後仍舊回天乏術，確切肇事原因，是否跟車速，或是友人描述的，是路況的問題，仍待警方進一步鑑識釐清。

