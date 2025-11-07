疑報復美國制裁 北韓再射彈道飛彈挑釁

北韓於7日向東海發射了一枚彈道飛彈，外界認為這似乎是對美國持續制裁的報復措施。

北韓再度發射彈道飛彈挑釁。（圖／美聯社）

據韓聯社報導，南韓聯合參謀本部7日表示，南韓軍方於下午12點35分左右，在北韓平安北道大關地區向東海方向探測到一枚疑似不明彈道導彈的飛行物。

聯合參謀本部補充說，已正透過加強監視和警惕，保持全面戰備狀態，為進一步的發射做準備，並與美國和日本密切分享相關資訊。

同時南韓軍方也正在分析北韓發射的彈道飛彈的規格，包括飛彈的類型和射程。

這是北韓今年第六次的彈道飛彈挑釁，也是自上個月22日以來16天來的首次，同時，這也是李在明政府就職以來的第二次射彈。

報導稱，外界分析這是平壤對美國政府近期對北韓實施的一系列制裁的反彈。

本月4日，美國財政部將8名北韓公民和2個北韓組織列入制裁名單，理由是他們參與洗錢，這些錢來自北韓政權的網路犯罪所得。

美國國務院也宣布，將對參與向中國大陸出口北韓煤炭和鐵礦石的七艘第三國船隻進行聯合國制裁。

北韓在前一天以副外相金恩哲的名義發表聲明，回應美國的這些制裁，聲明稱：「美國的惡意本性再次毫無保留地暴露出來。」他隨後還表示，「既然美國政府已經明確表示將對我們抱有敵意直至終老，我們也將保持耐心並做出相應的回應。」

